Рачкоў: Аман праяўляе ўстойлівы інтарэс да беларускай фармацэўтыкі і сістэмы аховы здароўя

"Вельмі добрыя перспектывы ў сферы аховы здароўя. Аман заўсёды цікавіўся сістэмай аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, шмат спецыялістаў прыязджала для вывучэння нашай сістэмы аховы здароўя. Падпісаны шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве і падрыхтоўцы медыцынскіх кадраў. Шырокія перспектывы ў сферы фармацэўтыкі, гэта галіна добра развіваецца ў Рэспубліцы Беларусь, ёсць цікавасць у аманскіх бізнесменаў да кантактаў па гэтай лініі. Ужо першыя пастаўкі прадукцыі ідуць у Аман, ідзе сертыфікацыя нашай фармацэўтычнай прадукцыі, гэта вельмі важны кірунак. Вядома, харчовая бяспека - гэта тэма заўсёды гучыць у парадку двухбаковых адносін. Рэспубліка Беларусь гатова нарошчваць пастаўкі харчавання ў Аман. Мы заўсёды гатовыя дзяліцца сваімі тэхналогіямі, будаваць сумесныя прадпрыемствы, у тым ліку перапрацоўчыя".