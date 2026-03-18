3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Рыжанкоў: Беларусь гатова стаць сувязным звяном паміж ЕС і Усходам
Беларусь паспяхова можа звязаць Еўрапейскі саюз з Усходам. Гэта заявіў кіраўнік МЗС краіны падчас візіту ў пункты пропуску "Брэст" і "Казловічы".
Максім Рыжанкоў нагадаў, што менавіта Захад быў ініцыятарам абмежаванняў, якія робяць дастаўкі грузаў больш затратнымі і якія сталі прычынай затрымак на мяжы для грамадзян і транспарту.
Па яго словах, Беларусь гатова за самыя кароткія тэрміны забяспечыць магчымасць для перасячэння большай колькасці грузаў, перамяшчэння грамадзян.
Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі:
"З пункта погляду той сітуацыі, якая разгортваецца ў свеце, калі мы паглядзім на карту і ўбачым, што сёння паспяхова можа звязаць Еўрапейскі саюз з Усходам (у разуменні, што гэта Беларусь, Расія, краіны Сярэдняй і Паўднёвай Азіі), то падыдзе толькі калідор праз Беларусь, які сёння вельмі спакойны, ёсць пункты пропуску, абсталяваныя па апошнім слове тэхнікі і здольныя агрэгіраваць на працягу сутак вялізную колькасць грузаў. Вядома, я вельмі спадзяюся, што ў нашых суседзяў усё-такі пераважае разумны падыход, каб зразумець, што самы час гэтым скарыстацца. Гэта прынясе выгаду і для іх, і для нас".
Таксама Максім Рыжанкоў ацаніў інфраструктуру і ўмовы для тых, хто перасякае беларуска-польскую мяжу на пунктах пропуску "Брэст" і "Казловічы".
Абноўленую зону чакання перад пунктам пропуску "Брэст" плануюць адкрыць у красавіку 2026 года. Яна разлічана на 235 легкавых транспартных сродкаў і 50 аўтобусаў.
Тут будуць усталяваныя кантрольна-прапускныя пункты, трансфарматарная падстанцыя, зарадныя станцыі для аўтамабіляў, сем электронных табло. У распараджэнні вандроўнікаў будуць санітарны блок з душавымі, пункты грамадскага харчавання.