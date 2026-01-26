3.75 BYN
Савет міру па Газе падзякаваў Беларусі і назваў яе адной з краін - заснавальніц арганізацыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Створаны прэзідэнтам ЗША Трампам Савет міру па Газе падзякаваў Беларусі, назваўшы яе "адной з краін-заснавальніц". Адпаведная заява размешчана на афіцыйнай старонцы арганізацыі ў сацсеткі X.
Раней Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў дакумент аб далучэнні краіны да Савета міру і выкананні палажэнняў Статуту. Міжнародная структура, створаная 22 студзеня, першапачаткова задумвалася для ўрэгулявання сітуацыі ў сектары Газа, але атрымала шырэйшы мандат для прадухілення і вырашэння розных міжнародных канфліктаў.