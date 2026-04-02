Сівец: Заканадаўца павінен аператыўна рэагаваць на змяненні грамадскіх адносін
Як зрабіць законы ў Беларусі больш зразумелымі для людзей? Пытанні павышэння якасці заканатворчасці 2 красавіка абмеркавалі ў Канстытуцыйным судзе.
У цэнтры ўвагі выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы, якія Аляксандр Лукашэнка агучыў на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу. Нагадаем, тады Прэзідэнт даручыў пашырыць формы ўдзелу суддзяў Канстытуцыйнага суду ў заканатворчасці.
Галоўная мэта - зрабіць Асноўны закон краіны зразумелым і даступным для кожнага беларуса. А прадстаўнікам заканадаўчай і судовай улад забяспечваць стабільны характар нашай прававой сістэмы і зрабіць так, каб нормы заканадаўчых актаў рэальна вырашалі жыццёвыя пытанні беларусаў.
Яшчэ адзін важны тэзіс - неабходна працаваць на апераджэнне. Трэба ствараць такія прававыя нормы, якія будуць актуальныя не толькі сёння, але і ў будучыні (гл. відэа).