"Сёння ў гэтым няпростым свеце важна супрацоўніцтва " - Качанава аб саюзе Беларусі і Расіі

22 мая ў Санкт-Пецярбургу другі дзень Міжпарламенцкай асамблеі СНД. Работа беларускай дэлегацыі пачалася са шматлікіх двухбаковых сустрэч.

З калегамі з Узбекістана Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, абмеркавала гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Узаемны тавараабарот сёння складае 850 млн долараў. І ёсць усе перадумовы яго нарасціць. Таксама гаварылі аб адукацыі. У Беларусі вучацца больш як 3 тыс. студэнтаў з Узбекістана.

З дэлегацыяй з Кыргызстана абмяркоўвалі тэму аховы здароўя. У Беларусі вельмі развіты экспарт медыцынскіх паслуг, і кіргізскія калегі зацікаўлены ў тым, каб прыязджаць у нашу краіну на лячэнне.

З расійскім бокам Наталля Качанава гаварыла аб саюзным супрацоўніцтве.

22 мая ў Таўрычаскім палацы таксама пройдзе 60-е пленарнае пасяджэнне Міжпарламенцкай асамблеі СНД. Асноўная тэма абмеркавання - ахова здароўя. У краінах Садружнасці 2026-ты аб'яўлены Годам здароўя.

