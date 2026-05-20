3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
"Сёння ў гэтым няпростым свеце важна супрацоўніцтва " - Качанава аб саюзе Беларусі і Расіі
22 мая ў Санкт-Пецярбургу другі дзень Міжпарламенцкай асамблеі СНД. Работа беларускай дэлегацыі пачалася са шматлікіх двухбаковых сустрэч.
З калегамі з Узбекістана Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, абмеркавала гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Узаемны тавараабарот сёння складае 850 млн долараў. І ёсць усе перадумовы яго нарасціць. Таксама гаварылі аб адукацыі. У Беларусі вучацца больш як 3 тыс. студэнтаў з Узбекістана.
З дэлегацыяй з Кыргызстана абмяркоўвалі тэму аховы здароўя. У Беларусі вельмі развіты экспарт медыцынскіх паслуг, і кіргізскія калегі зацікаўлены ў тым, каб прыязджаць у нашу краіну на лячэнне.
З расійскім бокам Наталля Качанава гаварыла аб саюзным супрацоўніцтве.
22 мая ў Таўрычаскім палацы таксама пройдзе 60-е пленарнае пасяджэнне Міжпарламенцкай асамблеі СНД. Асноўная тэма абмеркавання - ахова здароўя. У краінах Садружнасці 2026-ты аб'яўлены Годам здароўя.