Турчын возьме ўдзел у пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета ў Казахстане
У Шымкенце адбудзецца пасяджэнне Еўразійскага меіжурадавага савета. Удзел у ім возьме прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын. Таксама ён выступіць на пленарнай сесіі лічбавага форуму "Індустрыя 5.0: Сіла ўзаемадзеяння".
Шымкент - гэта трэці горад па значэнні і велічыні ў Казахстане пасля Астаны і Алматы. Апошнія гады ён актыўна развіваецца, таму Казахстан вырашыў правесці пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета менавіта тут.
Зараз ідзе апошняя падрыхтоўка. Беларуская дэлегацыя ляціць у Шымкент, літаральна праз лічаныя гадзіны пачнецца пасяджэнне ў вузкім складзе.
Нагадаем, што Беларусь у 2025 годзе старшынствавала ў аб'яднанні і выступала за ўсе прынцыпы, якія закладваліся ў аснове саюза - роўны доступ тавараў і паслуг на рынку, абарона правоў спажыўцоў. Усе гэтыя акцэнты плаўна перацякаюць і ў казахстанскае старшынства. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца 26 сакавіка, у тым ліку і прамысловая кааперацыя.
Пытанне, якое асабліва апошнія гады на слыху, - гэта тэхналагічная незалежнасць і бяспека. Многія механізмы, адпрацаваныя ў рамках прамысловай кааперацыі, зараз будуць пераносіць і ў аграпрамысловую сферу.
Харчовая бяспека таксама сёння мае вельмі важнае значэнне. ЕАЭС павінен быць наперадзе як лакаматыў сур'ёзнай еўразійскай эканомікі.
27 сакавіка пройдзе пасяджэнне ў пашыраным складзе і лічбавы форум.
Фота РІА Навіны