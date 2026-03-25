Турчын возьме ўдзел у пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета ў Казахстане

У Шымкенце адбудзецца пасяджэнне Еўразійскага меіжурадавага савета. Удзел у ім возьме прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын. Таксама ён выступіць на пленарнай сесіі лічбавага форуму "Індустрыя 5.0: Сіла ўзаемадзеяння".

Нагадаем, што Беларусь у 2025 годзе старшынствавала ў аб'яднанні і выступала за ўсе прынцыпы, якія закладваліся ў аснове саюза - роўны доступ тавараў і паслуг на рынку, абарона правоў спажыўцоў. Усе гэтыя акцэнты плаўна перацякаюць і ў казахстанскае старшынства. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца 26 сакавіка, у тым ліку і прамысловая кааперацыя.