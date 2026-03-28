3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
У Беларусь прыбыў губернатар Чукоцкай аўтаномнай акругі
З візітам у Беларусь прыбыў губернатар Чукоцкай аўтаномнай акругі. Нягледзячы на тое, што паміж Мінскам і Анадыром тысячы кіламетраў, бакам ёсць што абмеркаваць.
Вызначаная вялікая дзелавая позва: перамовы, наведванне флагманаў нашай прамысловасці. Рэгіён зацікаўлены ў пашырэнні аўтапарка кар'ерных самаскідаў і ў пасажырскай тэхніцы. Чакаецца падпісанне двухбаковых дакументаў, а таксама дарожнай карты супрацоўніцтва да 2030 года. Дарэчы, ужо на гэтым тыдні, 2 красавіка, беларусы і расіяне адзначаць Дзень яднанні народаў.
Вынікі інтэграцыі адчуваюцца ва ўсіх сферах. У 2025 году тавараабарот паміж Беларуссю і Расіяй дасягнуў чарговага рэкорду - 55 млрд долараў. За 5 гадоў прырост склаў 37 %. Нягледзячы на глабальныя санкцыі, краіны паспяхова дыверсіфікуюць пастаўкі і рэалізуюць сумесныя праекты.