Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыла парламенцкая дэлегацыя з Кеніі

Будучыня за Афрыкай. З вялікім візітам у беларускую сталіцу прыбыла парламенцкая дэлегацыя з Кеніі.

Запланаваны двухбаковыя сустрэчы ў Савеце Рэспублікі і Доме ўрада, таксама прадугледжана наведванне знакавых беларускіх прадпрыемстваў і сацыяльна значных аб'ектаў.

З гасцямі з афрыканскай краіны будуць абмеркаваны канкрэтныя пытанні беларуска-кенійскага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай сферах, узаемадзеянне на міжнародных пляцоўках.

Разделы:

Палітыка