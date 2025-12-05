3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыла парламенцкая дэлегацыя з Кеніі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Будучыня за Афрыкай. З вялікім візітам у беларускую сталіцу прыбыла парламенцкая дэлегацыя з Кеніі.
Запланаваны двухбаковыя сустрэчы ў Савеце Рэспублікі і Доме ўрада, таксама прадугледжана наведванне знакавых беларускіх прадпрыемстваў і сацыяльна значных аб'ектаў.
З гасцямі з афрыканскай краіны будуць абмеркаваны канкрэтныя пытанні беларуска-кенійскага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай сферах, узаемадзеянне на міжнародных пляцоўках.