У Беларусі абмежаванні па пенсіях за выслугу гадоў адменяць для дзяржслужачых. 15 снежня дэпутаты прынялі ў двух чытаннях змяненні ў законы па пытаннях пенсійнага забеспячэння.

З лета ўжо дзейнічае ўказ, паводле якога ўсе беларусы, якія працуюць на заслужаным адпачынку, атрымліваюць працоўныя пенсіі ў поўным аб'ёме. У выніку за гэты час плюс 27 тыс. чалавек засталіся на сваіх рабочых месцах. Зараз жа будзе дзейнічаць такі ж прынцып і для дзяржслужачых.

"Здымаюцца абмежаванні па выплаце пенсіі. І зараз ужо як і атрымальнікі працоўных пенсій, так і пенсіі за выслугу гадоў будуць атрымліваць у перыяд працы ў поўным аб'ёме. Гэта вельмі важна, таму што, вядома ж, старэйшае пакаленне - гэта вопыт, мудрасць і, безумоўна, настаўніцтва. Як у рамках атрымальнікаў працоўных пенсій, так дзяржаўна-грамадзянскія служачыя - гэта тая катэгорыя работнікаў, у якіх нашы наймальнікі маюць патрэбу".