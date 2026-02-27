Глядзець анлайнПраграма ТБ
У МЗС Беларусі пракаменціравалі абвастрэнне сітуацыі на Блізкім Усходзе

Беларусь з занепакоенасцю сочыць за абвастрэннем сітуацыі паміж Ізраілем і Іранам, якое закранула таксама дружалюбныя краіны Заліва, заявілі ў МЗС Беларусі.

Міністэрства заклікае залучаныя ў абмен ударамі краіны адмовіцца ад небяспечнай канфрантацыі і вярнуцца да вырашэння ўсіх рознагалоссяў палітыка-дыпламатычным шляхам.

Грамадзянам Беларусі ў закранутых краінах варта няўхільна выконваць патрабаванні мясцовых улад у галіне захавання асабістай бяспекі, пазбягаць месцаў масавага згуртавання людзей.

