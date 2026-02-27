3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
У МЗС Беларусі пракаменціравалі абвастрэнне сітуацыі на Блізкім Усходзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У МЗС Беларусі пракаменціравалі абвастрэнне сітуацыі на Блізкім Усходзеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85247fa7-56f6-4318-90a6-153ba70f4cf0/conversions/30ecb867-3aba-4c6a-bfde-f928eee2e093-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85247fa7-56f6-4318-90a6-153ba70f4cf0/conversions/30ecb867-3aba-4c6a-bfde-f928eee2e093-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85247fa7-56f6-4318-90a6-153ba70f4cf0/conversions/30ecb867-3aba-4c6a-bfde-f928eee2e093-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85247fa7-56f6-4318-90a6-153ba70f4cf0/conversions/30ecb867-3aba-4c6a-bfde-f928eee2e093-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь з занепакоенасцю сочыць за абвастрэннем сітуацыі паміж Ізраілем і Іранам, якое закранула таксама дружалюбныя краіны Заліва, заявілі ў МЗС Беларусі.
Міністэрства заклікае залучаныя ў абмен ударамі краіны адмовіцца ад небяспечнай канфрантацыі і вярнуцца да вырашэння ўсіх рознагалоссяў палітыка-дыпламатычным шляхам.
Грамадзянам Беларусі ў закранутых краінах варта няўхільна выконваць патрабаванні мясцовых улад у галіне захавання асабістай бяспекі, пазбягаць месцаў масавага згуртавання людзей.