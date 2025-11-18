3.66 BYN
У МЗС Беларусі заявілі пра гатоўнасць наладжваць раўнапраўны дыялог з ФРГ і ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь гатовая да наладжвання прагматычнага і раўнапраўнага дыялогу з Германіяй і Еўрасаюзам, заснаванага на ўзаемнай павазе і ўліку інтарэсаў бакоў. Пра гэта заявілі ў МЗС нашай краіны.
Кіраўнік нашага знешнепалітычнага ведамства Максім Рыжанкоў сустрэўся з паверанай у справах Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Беларусі з нагоды ўручэння арыгіналаў даверчых грамат. Бакі абмеркавалі стан і перспектывы развіцця беларуска-германскіх адносін з улікам міжнародна-палітычных рэалій і актуальнай сітуацыі ў рэгіёне.