Удзел ва УНС прымуць 1160 дэлегатаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Удзел у УНС возьмуць 1160 дэлегатаў і 725 запрошаных з розных пластоў і груп грамадства.
Як фарміруецца спіс дэлегатаў? У першую чаргу гэта Прэзідэнт Беларусі, а яшчэ прадстаўнікі заканадаўчай улады: дэпутаты і сенатары, ад выканаўчай улады - кіраўніцтва Савета Міністраў, міністры, кіраўнікі абласцей, гарадоў і раёнаў. Судовую ўладу прадстаўляюць суддзі Канстытуцыйнага і Вярхоўнага судоў. Таксама сярод дэлегатаў - прадстаўнікі Цэнтрвыбаркама, міністэрстваў і ведамстваў, прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў краіны: дэлегаты і запрошаныя. Самая вялікая колькасць - з Мінска і вобласці.