Умацаванне пазіцый на сусветнай арэне - якім быў палітычны 2025-ы для Беларусі
Аўтар:Аляксей Волкаў
Якім быў 2025-ы для нас? Для Беларусі гэта перыяд значных здзяйсненняў і ўмацавання пазіцый на сусветнай арэне.
Мы знаходзілі новых сяброў і развівалі адносіны з праверанымі. Выбіралі Прэзідэнта і знаходзілі новыя пункты судакранання з тымі ж амерыканцамі. Аляксандр Лукашэнка зрабіў мноства візітаў у самыя розныя пункты планеты.
2025 год стаў для Беларусі не проста чарговай старонкай у календары, а часам стратэгічнага пазіцыяніравання на складанай міжнароднай шахматнай дошцы. Гэта быў год, калі ўнутраная палітычная воля сустрэлася са знешнепалітычнай шматмернасцю, вызначаючы траекторыю развіцця краіны на гады наперад (гл. відэа).