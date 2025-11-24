Глядзець анлайнПраграма ТБ
Умацаванне супрацоўніцтва: пасол Беларусі ў Сербіі наведаў горад Ніш

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Сербіі Сяргей Маліноўскі наведаў горад Ніш. Гэты візіт быў з мэтай умацавання і развіцця супрацоўніцтва з рэгіёнамі дружалюбнай Беларусі краіны.

З Нішам Беларусь звязвае ўзаемны эканамічны інтарэс, які дапаўняецца ўмацаваннем сяброўскіх сувязяў. У адным з найбуйнейшых гарадоў Сербіі адкрыта фотавыстава "Суверэнная Беларусь", якая працуе пры мясцовым таварыстве беларуска-сербскага сяброўства "Братэрства". Перамовы аб развіцці эканамічнага супрацоўніцтва пасол Маліноўскі правёў з прадстаўнікамі бізнес-колаў Ніша, а таксама з мэрам горада.

