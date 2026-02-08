3.73 BYN
Ва Ушачах на пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі падводзяць вынікі працы са зваротамі грамадзян
Аўтар:Стэфанія Вінічак
Ва Ушачах праходзіць выязное пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі. Яго ўдзельнікі падводзяць вынікі працы са зваротамі грамадзян - за год паступіла больш як 7 тысяч па ўсёй краіне.
Аналіз зваротаў - гэта свайго роду зрэз самых актуальных праблем, ад якіх залежаць якасць жыцця людзей і развіццё рэгіёнаў.
За лічбамі афіцыйнай статыстыкі - тысячы асабістых гісторый і пытанняў, якія патрабуюць рашэння. Больш як 7 тыс. зваротаў па асабістых пытаннях, удзел у працы сотняў выканкамаў і тысячы сустрэч у працоўных калектывах - так сенатары трымаюць руку на пульсе жыцця краіны (больш падрабязна - глядзіце відэа).