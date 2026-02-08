Ва Ушачах на пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі падводзяць вынікі працы са зваротамі грамадзян

Ва Ушачах праходзіць выязное пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі. Яго ўдзельнікі падводзяць вынікі працы са зваротамі грамадзян - за год паступіла больш як 7 тысяч па ўсёй краіне.

За лічбамі афіцыйнай статыстыкі - тысячы асабістых гісторый і пытанняў, якія патрабуюць рашэння. Больш як 7 тыс. зваротаў па асабістых пытаннях, удзел у працы сотняў выканкамаў і тысячы сустрэч у працоўных калектывах - так сенатары трымаюць руку на пульсе жыцця краіны (больш падрабязна - глядзіце відэа).