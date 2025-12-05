3.76 BYN
Вальфовіч: "Беларусь разглядае В'етнам як найбольш перспектыўнага партнёра ў Паўднёва-Усходняй Азіі"
Сёння беларуска-в'етнамскае ўзаемадзеянне носіць канструктыўны характар. Прычым не толькі ў палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай сферах, але і ў галіне бяспекі. У пацвярджэнне гэтага - рабочы візіт дэлегацыі Савета бяспекі Беларусі ў В'етнам.
Наведванне найбуйнейшых тэлекамунікацыйных кампаній, двухбаковыя кансультацыі з в'етнамскім ваенным блокам, а таксама сустрэча з генсакратаром ЦК Кампартыі В'етнама яшчэ раз падкрэслілі статус стратэгічнага партнёра.
Двухдзённы афіцыйны візіт Дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Беларусі Аляксандра Вальфовіча ў В'етнам пацвердзіў: драйверам беларуска-в'етнамскіх адносін сёння з'яўляецца сфера бяспекі.
Як высветлілася падчас перамоў, гэты стратэгічны саюз стаў трывалым падмуркам для маштабнага эканамічнага прарыву Беларусі ў рэгіён Паўднёва-Усходняй Азіі (падрабязнасці ў відэа).