Захоўваючы сувязі: 34 гады спаўняецца Садружнасці Незалежных Дзяржаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падзея, якая паўплывала на лёс постсавецкіх краін. 34 гады таму ў Белавежскай пушчы было падпісана пагадненне, якое паклала канец існавання Савецкага Саюза і пачатак Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Сёння СНД - гэта пляцоўка для дыялогу і эканамічнага супрацоўніцтва. У яго ўваходзіць 9 дзяржаў. Абсалютны прыярытэт арганізацыі гэтымі днямі адзначыў на кастрычніцкім саміце Садружнасці Прэзідэнт Беларусі - гарантаванне бяспекі і захаванне міру.
Па словах кіраўніка дзяржавы, СНД павінна выкарыстоўваць увесь свой патэнцыял, каб адказваць на сучасныя выклікі і ўмацоўваць статус Еўразіі як важнага палітыка-эканамічнага цэнтра шматпалярнага свету.