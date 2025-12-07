Глядзець анлайнПраграма ТБ
Захоўваючы сувязі: 34 гады спаўняецца Садружнасці Незалежных Дзяржаў

Падзея, якая паўплывала на лёс постсавецкіх краін. 34 гады таму ў Белавежскай пушчы было падпісана пагадненне, якое паклала канец існавання Савецкага Саюза і пачатак Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Сёння СНД - гэта пляцоўка для дыялогу і эканамічнага супрацоўніцтва. У яго ўваходзіць 9 дзяржаў. Абсалютны прыярытэт арганізацыі гэтымі днямі адзначыў на кастрычніцкім саміце Садружнасці Прэзідэнт Беларусі - гарантаванне бяспекі і захаванне міру.

Па словах кіраўніка дзяржавы, СНД павінна выкарыстоўваць увесь свой патэнцыял, каб адказваць на сучасныя выклікі і ўмацоўваць статус Еўразіі як важнага палітыка-эканамічнага цэнтра шматпалярнага свету.

