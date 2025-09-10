ЗША здымаюць санкцыі з авіякампаніі "Белавія"

"Хачу афіцыйна зараз тут заявіць, што мы знялі санкцыі з "Белавія". Гэта афіцыйна. У мяне была сустрэча з прэзідэнтам Трампам, у якой удзельнічалі яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек. Гэтае рашэнне было прынята прэзідэнтам, які сказаў: "Зрабіце гэта неадкладна". У дачыненні да "Белавія". Зараз гэтае рашэнне, якое ўжо зацверджана, прынята ўсімі адпаведнымі міністэрствамі і ведамствамі, залучанымі ў гэтую работу. І Дзярждэпартамент, і Міністэрства гандлю, і Міністэрства фінансаў, і астатнія арганізацыі, якія ў гэта залучаны. Гэтае рашэнне прынята", - падкрэсліў Джон Коўл.