11 верасня Аляксандр Лукашэнка прыняў даверчыя граматы паслоў васьмі краін
Аляксандр Лукашэнка прыняў даверчыя граматы паслоў васьмі краін. Сярод іх апостальскі нунцый Ватыкана, паслы Судана, Славакіі, В'етнама, Нігера, Малі, Эфіопіі і Мальтыйскага ордэна.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь настроена на пашырэнне кола сяброў, даверны дыялог і ўлік інтарэсаў партнёраў: "Супрацоўніцтва Мінска з кожнай з вашых краін па-свойму ўнікальнае. Рады, што місія па развіцці адносін Славакіі і Беларусі зноў ускладзена на майго даўняга знаёмага і вопытнага дзяржаўнага дзеяча - пасла Мігаша. Высока цэнім незалежны курс, які праводзіць Браціслава. Праводзіць мужна і годна, нягледзячы на знешнія націск і пагрозы. Гаварылі аб гэтым з прэм'ер-міністрам Робертам Фіца ў Пекіне. Чакаем яго зноў у Беларусі - у сяброўскай атмасферы абмяркуем усе пытанні, пакажам памятныя мясціны, звязаныя з гераічнай гісторыяй часоў Другой сусветнай вайны. Упэўнены, мы можам многае зрабіць для нашых краін. Сацыялістычная Рэспубліка В'етнам - адзін з нашых ключавых партнёраў у Азіяцкім рэгіёне, дзе набірае абароты матор сусветнага развіцця. Сумеснымі намаганнямі мы вывелі традыцыйна дружалюбныя беларуска-в'етнамскія сувязі на ўзровень стратэгічнага ўзаемадзеяння. Мы цвёрда нацэлены рэалізаваць усе дамоўленасці, дасягнутыя з кіраўніцтвам В'етнама. Спадар пасол, мы спадзяемся ўжо ў найбліжэйшай будучыні ўбачыць практычныя вынікі агульнай плённай працы".
Беларускі лідар асабліва падкрэсліў, што глабальныя праблемы харчовай, энергетычнай, кліматычнай і экалагічнай бяспекі, ліквідацыя прычын беднасці, няроўнасці, неэфектыўнага кіравання рэсурсамі аказаліся адкінутыя на другі план.
Заходнія палітыкі зноў захопленыя ідэямі "выключнасці". Аб павышэнні ролі і эфектыўнасці ААН, новых падыходах да глабальнага кіравання зараз гавораць не ў Еўропе, а на іншых пляцоўках, такіх як саміт ШАС і віртуальная сустрэча БРІКС.