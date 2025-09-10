11 верасня Аляксандр Лукашэнка прыняў даверчыя граматы паслоў васьмі краін

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь настроена на пашырэнне кола сяброў, даверны дыялог і ўлік інтарэсаў партнёраў: "Супрацоўніцтва Мінска з кожнай з вашых краін па-свойму ўнікальнае. Рады, што місія па развіцці адносін Славакіі і Беларусі зноў ускладзена на майго даўняга знаёмага і вопытнага дзяржаўнага дзеяча - пасла Мігаша. Высока цэнім незалежны курс, які праводзіць Браціслава. Праводзіць мужна і годна, нягледзячы на знешнія націск і пагрозы. Гаварылі аб гэтым з прэм'ер-міністрам Робертам Фіца ў Пекіне. Чакаем яго зноў у Беларусі - у сяброўскай атмасферы абмяркуем усе пытанні, пакажам памятныя мясціны, звязаныя з гераічнай гісторыяй часоў Другой сусветнай вайны. Упэўнены, мы можам многае зрабіць для нашых краін. Сацыялістычная Рэспубліка В'етнам - адзін з нашых ключавых партнёраў у Азіяцкім рэгіёне, дзе набірае абароты матор сусветнага развіцця. Сумеснымі намаганнямі мы вывелі традыцыйна дружалюбныя беларуска-в'етнамскія сувязі на ўзровень стратэгічнага ўзаемадзеяння. Мы цвёрда нацэлены рэалізаваць усе дамоўленасці, дасягнутыя з кіраўніцтвам В'етнама. Спадар пасол, мы спадзяемся ўжо ў найбліжэйшай будучыні ўбачыць практычныя вынікі агульнай плённай працы".