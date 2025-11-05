Адразу шэсць беларускіх спартсменаў сталі паўфіналістамі чэмпіянату свету па скачках на батуце

Іспанскі горад Памплона прымае чэмпіянат свету па скачках на батуце. Шасцёра беларусаў выйшлі ў паўфінал у самым прэстыжным алімпійскім відзе праграмы - індывідуальных скачках. У мужчын у кваліфікацыі выступілі 90 атлетаў.



І лепшы вынік паказаў двухразовы чэмпіён летніх Гульняў, уладальнік Кубка планеты беларус Іван Літвіновіч. Лідар зборнай набраў рэкордныя балы для бягучага сезона - 67,29.