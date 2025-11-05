3.68 BYN
Адразу шэсць беларускіх спартсменаў сталі паўфіналістамі чэмпіянату свету па скачках на батуце
Іспанскі горад Памплона прымае чэмпіянат свету па скачках на батуце. Шасцёра беларусаў выйшлі ў паўфінал у самым прэстыжным алімпійскім відзе праграмы - індывідуальных скачках. У мужчын у кваліфікацыі выступілі 90 атлетаў.
І лепшы вынік паказаў двухразовы чэмпіён летніх Гульняў, уладальнік Кубка планеты беларус Іван Літвіновіч. Лідар зборнай набраў рэкордныя балы для бягучага сезона - 67,29.
Станіслаў Яскевіч і Андрэй Буйлоў занялі 7-е і 8-е месцы адпаведна. У 1/2 кваліфікуюцца першыя 24 батутысты. Беларус Себасцьян Станкевіч стаў 9-м, але аказаўся па-за паўфіналам з-за ліміту ў тры ўдзельнікі ад адной краіны на гэтай стадыі.
У жаночай кваліфікацыі спаборнічалі 74 спартсменкі, і адразу тры беларускі ўвайшлі ў дзясятку лепшых
У жаночым турніры ўсяго выступілі 74 батутысткі. Яна Лебедзева набрала другую суму балаў. Кацярына Яршова - пятую. А сярэбраны прызёр парыжскай Алімпіяды Віялета Бардзілоўская - дзявятую.
Паўфіналы адбудуцца ў суботу, 8 лістапада. П'едэстал гонару будзе аспрэчаны 9 лістапада.