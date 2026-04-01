Беларусь у выпадку вайны можа нарасціць колькасць войскаў да паўмільёна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падводзячы вынікі комплекснай праверкі Узброеных Сіл, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў выпадку вайны краіна можа нарасціць колькасць войскаў да паўмільёна чалавек, паведамляе БЕЛТА.
"У нас пад ружжом 70 тыс. сёння, усяго - каля 100 тыс. У Карпянкова і Кубракова таксама войскі (унутраныя войскі ў структуры МУС Беларусі. - Заўв. рэд.). Невялікія ў Камітэце дзяржбяспекі. І іншыя. 100 тыс. Паўмільёна з улікам дадатковага прызыву ў выпадку вайны", - сказаў Прэзідэнт.