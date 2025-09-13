3.63 BYN
Беларусь - ЗША, арыенціры для банкаў, прыгажосць па-беларускі - у рубрыцы "Час Першага"
Аўтар:Ілона Красуцкая
Здыманне санкцый, вяртанне Пасольства ЗША ў Мінск і далейшыя крокі па нармалізацыі беларуска-амерыканскіх адносін. У Аляксандра Лукашэнкі адбылася грунтоўная размова з прадстаўнікамі Трампа. У Мінск з камандай прыехалі Джон Коўл і Крыстафер Сміт. Разам яны адказваюць за Беларусь. На працягу пяці гадзін абмяркоўвалі ўвесь комплекс двухбаковых пытанняў.
Глабальна пра вайну і мір, і ўсё, што датычыцца эканомікі па лініі ўзаемадзеяння нашай краіны з ЗША. Як заявіў Джон Коўл, ЗША вельмі хочуць нармалізаваць адносіны з Беларуссю. Пакажам тое, чаго яшчэ не было ў эфіры. Вядома, у тым ліку і з іншых прэзідэнцкіх мерапрыемстваў гэтага звышнасычанага тыдня. "Час Першага" - глядзіце прама зараз (відэа).