"Час Першага": гарантыі бяспекі і інтэграцыя, інспекцыя АПК без паказухі, узнагароды афіцэрам

Гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў свеце, у галаве толькі і круцяцца словы нашага Прэзідэнта - "мы як ніколі блізкія да трэцяй сусветнай вайны". Пачатак года ўразіў. Выкраданне прэзідэнта Венесуэлы, кантроль за нафтай у гэтай краіне, энергетычная блакада Кубы, зараз ЗША і Ізраіль атакуюць Іран. У адказ Тэгеран наносіць удары па ваенных базах на Блізкім Усходзе. Зрэшты, як тонка зазначылі ў інфаполі, "свет у агні, а Лукашэнка інспектуе кароўнікі. Божа, беражы такога Прэзідэнта".