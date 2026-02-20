3.73 BYN
"Час Першага": імгненныя задачы ўрада, барацьба за рынкі, будучы ВДС, планы Прэзідэнта
Аўтар:Наталля Брэвус
Эканоміка стала рэальным полем бою. Такая суровая рэчаіснасць нашага часу і пра гэта (як і пра ўсе праблемы) адкрыта і прынцыпова Прэзідэнт гаварыў з урадам. Не дзеля таго, каб даць наганяй Саўміну, дзеля таго, каб праблемныя пытанні ў рэальным сектары вырашаліся. Г. з. татальная эканамічная мабілізацыя. Ніякай самазаспакоенасці і макраэканамічнай эйфарыі быць не павінна.
Наперадзе нас чакае і Дзяржсавет Саюзнай дзяржавы - у медыяпрасторы як ніколі прыкметныя інсінуацыі вакол саюзнікаў. Чаго чакаць ад сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? А таксама новыя падрабязнасці мужчынскай размовы з урадам, жаночыя эмоцыі паўднёвых гасцей і найбліжэйшыя планы Прэзідэнта - у рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).