3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
"Час Першага": партнёрства ў Афрыцы, судовае супрацоўніцтва, кадры, інтэрв'ю "Аль-Арабіі"
Рабочы графік нашага Прэзідэнта на тыдні быў прысвечаны пераважна міжнародным кантактам. Кітай, Гана, Расія, Саудаўская Аравія - геаграфія гасцей, якія пабывалі ў Палацы Незалежнасці. Прыязджалі за меркаваннем Аляксандра Лукашэнкі па ключавых пытаннях геапалітычнага парадку дня. Дзеля такога журналісты гатовыя чакаць нават гадамі. Запытаў на інтэрв'ю з беларускім лідарам мноства. Беларусь выконвае абавязацельствы перад партнёрамі і гатовая падставіць плячо новым.
Для нас зараз адкрыты вароты ў Заходнюю Афрыку. Умацоўваем супрацоўніцтва і з нашым стратэгічным і ўсепагодным партнёрам - Кітаем. Пакажам бэкстэйдж афіцыйнага прыёму высокіх гасцей - ад чырвонай дарожкі да ўрачыстага абеду. Дарэчы, "Камунарцы", падобна, прыйдзецца ў тэрміновым парадку запускаць канвеер. Цукеркі "Прэзідэнт" былі нарасхват у замежных гасцей. "Час Першага" па традыцыі ў нядзелю адчыняе для вас дзверы Палаца Незалежнасці.
З візітамі ў Беларусі пабывалі намеснік Сі Цзіньпіна, прэзідэнт Ганы, кіраўнік Вярхоўнага суда Расіі і журналісцкі пул тэлеканала "Аль-Арабія" з Саудаўскай Аравіі (гл. відэа).