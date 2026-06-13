"Час Першага": партнёрства ў Афрыцы, судовае супрацоўніцтва, кадры, інтэрв'ю "Аль-Арабіі"

Для нас зараз адкрыты вароты ў Заходнюю Афрыку. Умацоўваем супрацоўніцтва і з нашым стратэгічным і ўсепагодным партнёрам - Кітаем. Пакажам бэкстэйдж афіцыйнага прыёму высокіх гасцей - ад чырвонай дарожкі да ўрачыстага абеду. Дарэчы, "Камунарцы", падобна, прыйдзецца ў тэрміновым парадку запускаць канвеер. Цукеркі "Прэзідэнт" былі нарасхват у замежных гасцей. "Час Першага" па традыцыі ў нядзелю адчыняе для вас дзверы Палаца Незалежнасці.