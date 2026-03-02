Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дзяржсакратарыят Савета бяспекі, дыппрадстаўніцтвы - у Лукашэнкі адбыўся кадравы дзень

Кадравыя прызначэнні ў Дзяржсакратарыяце Савета бяспекі, Акадэміі навук, беларускіх дыппрадстаўніцтвах за мяжой, а таксама рашэнні па мясцовай вертыкалі - такія вынікі кадравага аўторку ў Прэзідэнта Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка даручыў узмацніць падрыхтоўку вайскоўцаў. Час няпросты, ён трымае ў тонусе. Задача для дыпламатаў - рухацца ў Афрыцы і наладжваць прагматычны і дружалюбны дыялог з тымі, хто гатовы супрацоўнічаць у Еўропе. Зноў гаварылі аб прыпынку на сяле па слядах суботняй прэзідэнцкай паездкі ў рэгіён (гл. відэа).

