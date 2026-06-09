Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Кадравы чацвер: Лукашэнка прызначыў новых міністраў, кіраўнікоў СМІ, прадпрыемстваў і дыпкорпуса

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 чэрвеня прызначыў і ўзгадніў новых кіраўнікоў у розных сферах - ад дыпкорпуса і міністэрстваў да мясцовай вертыкалі, буйных прадпрыемстваў і медыя.

Перад усімі стаяць і аперацыйныя, і стратэгічныя задачы. Акрамя выканання непасрэдных абавязкаў трэба шукаць новыя праекты ўнутры сфер, усё роўна газета гэта або вытворчасць тэхнікі.

Усе інавацыі, усё, на чым у перспектыве можа зарабляць краіна, - гэта ў першую чаргу людзі, і на такую работу арыентуюць кіраўнікоў.

"Усе кандыдаты правераныя, ні да каго пытанняў няма" - так амаль адразу быў пазначаны ўзровень падбору кадраў (гл. відэа).

Разделы:

Прэзідэнт