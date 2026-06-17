3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Перадавы вопыт - Аляксандр Лукашэнка наведаў МТК БелІнтэрГен-агра
Перадавы вопыт у сельскай гаспадарцы: вытворчасць высокабялковага малака і праца з генафондам буйной рагатай жывёлы. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння наведаў малочна-таварны комплекс, які належыць БелІнтэрГен-агра. Вопыт прыватніка-энтузіяста, які ў свой час рызыкнуў і пайшоў на эксперымент, а сёння прадпрыемства ва Уздзенскім раёне - цэнтр племянной жывёлагадоўлі. Асноўны заробак атрымліваюць з вытворчасці малака і робяць стаўку на рэалізацыю племянных жывёл. Кіраўнік дзяржавы арыентуе старшыню Мінскага аблвыканкама масштабаваць вопыт на ўвесь рэгіён.
Як вам такая гісторыя?! Перспектыўны навуковец кідае кар'еру і з'язджае ў вёску. Купляе пару фермаў, якія знаходзіліся ў плачэўным стане, і на іх месцы стварае сучасны племянны цэнтр (глядзіце відэа).
Прэзідэнту неаднаразова распавядалі пра энтузіяста з Уздзенскага раёна. Было цікава прыехаць - паглядзець на вопыт і вынікі.