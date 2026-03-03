Лукашэнка асудзіў удар Ізраіля пры падтрымцы ЗША на Іран

"Загінуў духоўны лідар Ірана Алі Хаменеі. Вы ведаеце, што ў мяне з ім былі добрыя адносіны. Па-мойму, разы тры мы з ім сустракаліся, абмяркоўвалі сусветныя праблемы. Гэта гуманіст, гэта чалавек не ваенны, нацэлены на абарону свайго народа і сваёй дзяржавы. Таму для мяне абсалютна непрымальна тое, што адбылося з ім, з яго сям'ёй і, яшчэ горш, з яго жонкай, якая памерла ад ран", - заявіў беларускі лідар.