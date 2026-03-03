Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка асудзіў удар Ізраіля пры падтрымцы ЗША на Іран

Выява

Вераломнае нападзенне Ізраіля пры падтрымцы ЗША на Іран недапушчальна. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з паслом Ірана ў Беларусі Алірэзой Санеі, паведамляе БЕЛТА.

"Войны для нас непрымальныя проста генетычна, таму што Беларусь, знаходзячыся ў эпіцэнтры ўсіх войнаў, добра спазнала сутнасць гэтых войнаў. Мы страцілі мільёны-мільёны людзей ва ўсіх войнах, якія існавалі ў нашым рэгіёне. А ў асноўным сусветныя войны пракатваліся на ўсход і назад цераз нашу Беларусь, - сказаў Прэзідэнт. - Таму вераломнае нападзенне Ізраіля пры падтрымцы ЗША на Іран нам зразумела і недапушчальна. Тым больш што ў выніку гэтага нападзення загінулі ні ў чым не вінаватыя жыхары, і перш за ўсё дзеці".

"Загінуў духоўны лідар Ірана Алі Хаменеі. Вы ведаеце, што ў мяне з ім былі добрыя адносіны. Па-мойму, разы тры мы з ім сустракаліся, абмяркоўвалі сусветныя праблемы. Гэта гуманіст, гэта чалавек не ваенны, нацэлены на абарону свайго народа і сваёй дзяржавы. Таму для мяне абсалютна непрымальна тое, што адбылося з ім, з яго сям'ёй і, яшчэ горш, з яго жонкай, якая памерла ад ран", - заявіў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз перадаў спачуванні ў сувязі з гібеллю ў Іране мірных жыхароў, дзяцей і Алі Хаменеі.

Разделы:

Прэзідэнт