Лукашэнка: Беларусь гатова ствараць сумесныя прадпрыемствы з Мурманскай вобласцю
Ствараць сумесныя прадпрыемствы, мець і абараняць сваё. Такі галоўны лейтматыў перамоў Прэзідэнта з губернатарам Мурманскай вобласці. Дэлегацыя рэгіёна гэтымі днямі ў Мінску. Сустрэча як раз па слядах абмеркавання саюзнай стратэгіі.
На Вышэйшым дзяржсавеце ў Маскве лідары пацвердзілі намеры краін развіваць агульную эканоміку і кааперацыю. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што дзверы ў Беларусі заўсёды адчынены для расійскіх рэгіёнаў. Калі больш інтэнсіўна супрацоўнічаць, то можна разлічваць на добры вынік на двухбаковым трэку. Тым больш само жыццё пацвярджае, як важна Беларусі і Расіі не залежаць ад іншых краін, а мець сваё ва ўсіх сферах.
Раніца 2 сакавіка расійскага губернатара ў Беларусі пачалася на плошчы Перамогі. Даніна памяці вялікаму подзвігу ўсяго савецкага народа - разам адстойвалі вялікую краіну. У цэнтры Мінска знаходзіцца капсула з зямлёй горада-героя Мурманска. Да падножжа леглі чырвоныя ружы ад кіраўніка рэгіёна і вянок у гонар нашых герояў (гл. відэа).