3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Лукашэнка: Калі мы зараз да сельскай гаспадаркі сур'ёзна не дакранёмся, будзе бяда
Аўтар:Наталля Брэвус
Зямныя справы 28 лютага былі ў цэнтры ўвагі беларускага Прэзідэнта. Нязменны заклік Аляксандра Лукашэнкі "ваяваць у полі" сёння актуальны як ніколі.
Ад намаганняў кожнага на сваім месцы і стану эканомікі залежыць наша ўстойлівасць у свеце, дзе палаюць цэлыя рэгіёны. Пра шэфскую дапамогу вёсцы, тэхналогіі і дысцыпліну, а значыць, і пра вынік у АПК, ішла размова ў Лагойскім раёне.
Вопыт мясцовых аграрыяў па рабоце з маладняком годны тыражыравання. Зрэшты, не абышлося без жорсткай крытыкі Прэзідэнта ў адрас профільных кіраўнікоў за адсутнасць парадку, факты фармальнага і бяздушнага стаўлення да жывёлы (гл. відэа).