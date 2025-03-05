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Лукашэнка: Мая задача даць шанц тым, хто памыліўся. Яны павінны жыць на сваёй зямлі
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Лукашэнка: Мая задача даць шанц тым, хто памыліўся. Яны павінны жыць на сваёй зямліnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a776cb0-c1da-49d8-b2f4-a8b58dabd47e/conversions/723de8c1-075c-4019-acab-2d59ff243c5c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю вядомаму блогеру Марыа Наўфалу заявіў, што адна з яго задач - даць шанц тым, хто памыліўся або быў адурманены ў 2020 годзе, паведамляе БЕЛТА.
"Мы гэта робім ужо, і ў гэтым мая задача: той, хто памыліўся, той, хто адурманены быў, яны павінны жыць на сваёй зямлі, ствараць сем'і і гадаваць дзяцей. Гэта адна з маіх задач", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.