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Лукашэнка: Мая задача даць шанц тым, хто памыліўся. Яны павінны жыць на сваёй зямлі

Лукашэнка: Мая задача даць шанц тым, хто памыліўся. Яны павінны жыць на сваёй зямлі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю вядомаму блогеру Марыа Наўфалу заявіў, што адна з яго задач - даць шанц тым, хто памыліўся або быў адурманены ў 2020 годзе, паведамляе БЕЛТА.

"Мы гэта робім ужо, і ў гэтым мая задача: той, хто памыліўся, той, хто адурманены быў, яны павінны жыць на сваёй зямлі, ствараць сем'і і гадаваць дзяцей. Гэта адна з маіх задач", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.