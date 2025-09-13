Глядзець анлайнПраграма ТБ
Манеўры дронаў на вучэннях "Захад-2025"

Вучэнні "Захад-2025" працягваюцца ў адпаведнасці з зацверджаным планам. На кожным этапе актыўна прымяняюцца розныя тыпы беспілотных лятальных апаратаў. Аператары ваенных дронаў суправаджаюць калоны тэхнікі, праводзяць разведку мясцовасці, карэкціруюць працу артылерыі, знішчаюць аб'екты праціўніка і выконваюць іншыя працы. Дрон дазваляе бяспечна бачыць карціну бою як на далоні. У манеўрах задзейнічаны сотні розных тыпаў комплексаў разнастайнага спектру. Частка расійскіх распрацовак, якія пастаўлены ў беларускую армію, прайшла выпрабаванні ў зоне баявых дзеянняў (глядзіце відэа). 