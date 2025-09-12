3.63 BYN
Bloomberg: Трамп запрасіў у Кангрэса 58 млн долараў на ўзмацненне бяспекі чыноўнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Увага Дональда Трампа пасля забойства Чарлі Кірка накіравана на ўнутраную бяспеку ЗША.
Адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта накіравала ў Кангрэс запыт на выдзяленне дадатковых 58 млн долараў для ўзмацнення мер бяспекі прадстаўнікоў выканаўчай і судовай галін улады, паведаміла агенцтва Bloomberg. Сродкі могуць быць таксама накіраваныя на гарантванне бяспекі заканадаўцаў, калі ўзніке такая неабходнасць. Прапанова будзе разгледжана да 30 верасня.
