Bloomberg: Трамп запрасіў у Кангрэса 58 млн долараў на ўзмацненне бяспекі чыноўнікаў

Увага Дональда Трампа пасля забойства Чарлі Кірка накіравана на ўнутраную бяспеку ЗША.

Адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта накіравала ў Кангрэс запыт на выдзяленне дадатковых 58 млн долараў для ўзмацнення мер бяспекі прадстаўнікоў выканаўчай і судовай галін улады, паведаміла агенцтва Bloomberg. Сродкі могуць быць таксама накіраваныя на гарантванне бяспекі заканадаўцаў, калі ўзніке такая неабходнасць. Прапанова будзе разгледжана да 30 верасня.

Фота ТАСС