Лукашэнка: Беларусь гатова ўсяляк спрыяць развіццю Херсонскай вобласці

У Беларусі дэлегацыя плануе наведаць шэраг прадпрыемстваў. Гэта магчымасць вызначыцца, што будзе карысна для рэгіёна. Вялікая цікавасць да сумеснай працы ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Гатоўнасць развіваць кантакты пацвердзілі і ў Мінску.

Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што па суадносінах цаны і якасці лепш за беларускую прадукцыю для Херсонскай вобласці не будзе. "Тым больш мы гатовы ствараць сэрвісныя цэнтры для таго, каб абслугоўваць прадукцыю машынабудаўнічага напрамку", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама заявіў аб гатоўнасці супрацоўнічаць у галіне сельскай гаспадаркі. Беларусь у тым ліку гатова купляць у Херсонскай вобласці плодаагароднінную прадукцыю. "Калі такая магчымасць ёсць, я гатовы накіраваць у Херсонскую вобласць спецыялістаў для таго, каб паглядзелі і абмеркавалі з вамі, што мы можам набыць", - сказаў Прэзідэнт.