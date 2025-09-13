Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вучэнні "Захад-2025" - гэта не проста трэніроўка і навучанне войскаў, а абарона

Сёння пытанне стаіць цалкам у іншай плоскасці - не дапусціць, прадухіліць сілавое сутыкненне, што зрабіць няпроста. На авансцэну сучасных супрацьборстваў выйшла нямала новых дзеючых асоб - гэта і рэгулярныя фарміраванні, міжнародныя тэрарыстычныя сеткі, падраздзяленні спецслужбаў, легіёны наёмнікаў.

Размаўляць з імі на класічнай армейскай мове малапрадуктыўна. Таму і прыходзіцца вайскоўцам развівацца адразу па некалькіх кірунках, улічваючы пры гэтым правакацыйную палітычную і сапраўдную баявую медыярэальнасць. Аб асаблівасцях стратэгічных вучэнняў "Захад-2025" - у праекце "Дыспазіцыя".