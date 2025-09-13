3.63 BYN
"Міс Беларусь - 2025": Беларусь - гэта краіна магчымасцяў
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Фінал конкурсу "Міс Беларусь - 2025" прайшоў відовішчна. На тыдні стала вядома імя дзяўчыны, якая адправіцца прадстаўляць краіну на міжнародным конкурсе прыгажосці.
Новая "Міс Беларусь - 2025" - Алёна Кучарук. Дзяўчына родам з Данецка, але свой сапраўдны дом набыла пад колер блакітных вачэй. Сінявокая стала для дзяўчыны краінай магчымасцяў і месцам для вялікіх перамог.
На беларускім небаскробе запалілася новая зорка. Пад пільнай увагай грамадскасці Алена Кучарук тытулавана першаяй прыгажуняй краіны. Падтрымаць дзяўчыну з трыбун прыехалі самыя блізкія. Фінал конкурсу для Алёны стаў добрай падставай сустрэцца з роднымі праз доўгі месяц расстання (глядзіце відэа).