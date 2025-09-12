14 верасня - Міжнародны дзень памяці ахвяр фашызму

За гады самай кровапралітнай у сусветнай гісторыі вайны, развязанай фашысцкай Германіяй, загінулі больш чым 55 млн чалавек. З іх 27 млн - савецкія грамадзяне. Толькі ў Асвенціме, найбуйнейшым нацысцкім лагеры, знішчана больш за 4 млн чалавек.

На тэрыторыі Беларусі дзейнічала звыш 500 лагераў смерці. Самыя буйныя з іх знаходзіліся ў Мінску - у раёне Нямігі і ў Трасцянцы, а таксама ў Азарычах, Гомелі, Полацку і Бабруйску. У іх было знішчана каля 3 млн мірных жыхароў.