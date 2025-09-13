Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ва Украіне захоплены храм праваслаўнай царквы

Дэманстратыўнае знішчэнне рэлігійнай свабоды працягваецца ва Украіне. Гэтым разам група прыхільнікаў раскольніцкай ПЦУ на чале з архіепіскапам сілай прабраліся ў царкву ў Жытомірскай вобласці і ўчынілі сапраўдны рэйдарскі захоп.

На кадрах выразна відаць, як раскольнікі ламаюць плот і збіваюць замок з варот. Па словах відавочцаў, большасць удзельнікаў штурму не з'яўляюцца мясцовымі жыхарамі і іх прыкрывала паліцыя. 