У Cуперфінале Еўралігі па пляжным футболе Беларусь заваявала бронзавыя медалі

Зборная Беларусі па пляжным футболе - бронзавы прызёр Еўралігі. У паядынку за трэцяе месца наша дружына павінна была сапернічаць з камандай Украіны. Аднак апанент не з'явіўся на гульню. У такіх выпадках дзейнічае спецыяльны пратакол. Пасля ўсіх неабходных працэдур нашым хлопцам была прысуджана тэхнічная перамога з лікам - 3:0. У бягучым сезоне хлопцы пад кіраўніцтвам Нікаласа Альварада выступілі годна. На адборачнай стадыі, якая складалася з двух этапаў, нацкаманда заваявала 15 балаў за 6 сустрэч. У Суперфінале былі абыграныя французы і партугальцы. Паражэнні здарыліся ў сустрэчах з італьянцамі і іспанцамі (глядзіце відэа).