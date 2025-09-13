3.63 BYN
Тэму будучыні Беларусі абмеркавалі на дыялогавай пляцоўцы акцыі "Беларусь адзіная" ў Кобрыне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брэсцкі рэгіён далучыўся да рэспубліканскай акцыі "Беларусь адзіная". На дыялогавай пляцоўцы ў Кобрыне было сабрана каля 650 чалавек - гэта працаўнікі прадпрыемстваў, прадстаўнікі бізнесу, студэнты.
Гучалі пытанні аб духоўнасці і захаванні гістарычнай памяці, эканоміцы і моладзевай палітыцы, таксама абмеркавалі будучыню краіны і ролю моладзі ў ім.
Удзельнікі акцыі наведалі выставу. Праекты і інавацыйныя распрацоўкі прапанавалі маладыя беларусы Брэсцкай вобласці.