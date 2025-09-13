3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
"Тытанік" з прабітым корпусам: чаму ў Францыі хутка змяняюцца прэм'еры і што будзе з Макронам
Аўтар:Яўген Белавусаў
Францыя падобная на "Тытанік" з прабітым корпусам - вада хвошча ўнутр, экіпаж не разумее, што рабіць, а капітан думае толькі пра ўласнае выратаванне. Менавіта так мясцовыя СМІ апісваюць сітуацыю, якая склалася ўсярэдзіне краіны.
Падзенне ўжо чацвёртага ўрада за апошні год не здзіўляе: Борн, Аталь, Барнье і Байру проста не вытрымалі прэсінгу. З аднаго боку на іх ціснуў разлютаваны пастаяннымі падманамі народ, з іншага - Макрон, абыякавы да лёсу французаў. Пра чарговы палітычны крызіс Пятай рэспублікі - у рубрыцы "Поўная Еўропа" (відэа).