Заслаўе рыхтуецца да абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Заслаўе рыхтуецца да абласных "Дажынак". Традыцыйна да фестывалю-кірмашу працаўнікоў сяла рамантуюць жыллё, у Заслаўі гэта амаль 70 дамоў. Абновяць дзіцячыя сады, школу мастацтваў, з'явіцца новы музей фармату open air. У добраўпарадкаванне свой уклад унеслі моладзь і дэпутаты.
Суботнік пад назвай "Рыхтуемся да "Дажынак" разам" аб'яднаў і мясцовых жыхароў, якія імкнуцца ўдасканаліць сталічны горад-спадарожнік. Акрамя таго, у Заслаўі пастаянна з'яўляюцца новыя арт-аб'екты.
Сам фестываль-кірмаш працаўнікоў сяла Мінскай вобласці пройдзе ў Заслаўі ў суботу, 20 верасня.
Фота БЕЛТА