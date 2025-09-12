3.63 BYN
Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі - 35 гадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Будзь гатовы! - Заўсёды гатовы!" Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя адзначае 35-гадовы юбілей. За гэтыя гады піянерыя правяла дзясяткі мерапрыемстваў, многія з якіх сталі добрай традыцыяй.
Самых актыўных і ініцыятыўных юных беларусаў арганізацыя ўшаноўвае штогод, і сёлетні юбілейны год не стаў выключэннем. Сотні хлопчыкаў і дзяўчынак атрымалі заслужаныя ўзнагароды за актыўны ўдзел у рэспубліканскіх праектах і конкурсах ад БРПА.
Шэрагі самага масавага дзіцячага руху краіны пастаянна растуць. Зараз арганізацыя аб'ядноўвае больш за 630 тыс. юных патрыётаў з усёй Беларусі.