Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяАрміяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяТранспартТурызмЭкалогія

Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі - 35 гадоў

"Будзь гатовы! - Заўсёды гатовы!" Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя адзначае 35-гадовы юбілей. За гэтыя гады піянерыя правяла дзясяткі мерапрыемстваў, многія з якіх сталі добрай традыцыяй.

Самых актыўных і ініцыятыўных юных беларусаў арганізацыя ўшаноўвае штогод, і сёлетні юбілейны год не стаў выключэннем. Сотні хлопчыкаў і дзяўчынак атрымалі заслужаныя ўзнагароды за актыўны ўдзел у рэспубліканскіх праектах і конкурсах ад БРПА.

Шэрагі самага масавага дзіцячага руху краіны пастаянна растуць. Зараз арганізацыя аб'ядноўвае больш за 630 тыс. юных патрыётаў з усёй Беларусі.