Трамп плануе наведаць з афіцыйным візітам Вялікабрытанію
Трамп збіраецца ў Злучанае Каралеўства з афіцыйным візітам. Паездка запланавана на 17 верасня, але звязаныя з ёй скандалы ўжо набіраюць абароты.
Прэзідэнт ЗША не любіць назіраць акцыі пратэсту, на якіх яго абражаюць. Па гэтай прычыне брытанцы закрылі размешчаны ў Лондане Вестмінстэрскі палац нібы на рамонт. Усе афіцыйныя сустрэчы перанеслі ў загарадныя рэзідэнцыі. З аднаго палаца ў другі Трампа даставяць верталётам.
Больш за ўсё англічан непакояць парушэнні пратаколу: амерыканскіх прэзідэнтаў на гэты конт інструктуюць, але практычна кожны афіцыйны візіт гаспадароў Белага дома быў адзначаны скандалам, іх брытанскія таблоіды зноў старанна пералічылі.
Джымі Картэр калісьці пацалаваў на прыёме каралеву-маці, а падчас візіту Абамы яго жонка дазволіла сабе пагладзіць па спіне каралеву Лізавету Другую. Нарэшце, сам Трамп у 2018-м нязменна ўваходзіў ва ўсе памяшканні першым, не прапускаючы каралеву наперад.
Фота РІА Навіны