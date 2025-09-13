Ад нараджэння легенды да тэхнічнай эвалюцыі: як развіваліся айчынныя БТРы

Айчынныя БТРы сышлі з канвеераў МЗКЦ і 140-га рамонтнага завода. Іх ужо тэстуюць ваенныя, у тым ліку на палігонах, дзе і праходзяць манеўры рэгіянальнай групоўкі войскаў. Ад нараджэння легенды да тэхнічнай эвалюцыі - у праекце "Арсенал Радзімы" (глядзіце відэа).