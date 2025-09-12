Глядзець анлайнПраграма ТБ
Два супрацоўнікі Расгвардыі загінулі пры выбуху на чыгунцы ў Арлоўскай вобласці

Два супрацоўнікі Расгвардыі загінулі пры дэтанацыі выбуховага прыстасавання на чыгунцы ў Арлоўскай вобласці. Яшчэ адзін паранены.

Выбух адбыўся падчас праверкі чыгуначных пуцей. Аператыўныя службы шукаюць асоб, якія маюць дачыненне да мініравання. Некаторыя цягнікі затрымліваюцца.

Яшчэ два інцыдэнты адбыліся ў Ленінградскай вобласці. У Гатчынскай акрузе з рэек сышоў адзіночны цеплавоз - загінуў машыніст. Акрамя таго, у Лужскім раёне з пуцей сышоў цеплавоз з пустымі цыстэрнамі - абышлося без ахвяр. Следчыя правяраюць магчымасць факту дыверсіі. У рэгіёне ўзмоцнена работа праваахоўных служб.

Таксама ў Мінабароны Расіі паведамілі аб знішчэнні за ноч 80 беспілотнікаў. У Ленінградскай вобласці ў выніку падзення абломкаў дрона загарэўся будынак НПЗ.