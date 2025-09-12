Два супрацоўнікі Расгвардыі загінулі пры выбуху на чыгунцы ў Арлоўскай вобласці

Два супрацоўнікі Расгвардыі загінулі пры дэтанацыі выбуховага прыстасавання на чыгунцы ў Арлоўскай вобласці. Яшчэ адзін паранены.

Яшчэ два інцыдэнты адбыліся ў Ленінградскай вобласці. У Гатчынскай акрузе з рэек сышоў адзіночны цеплавоз - загінуў машыніст. Акрамя таго, у Лужскім раёне з пуцей сышоў цеплавоз з пустымі цыстэрнамі - абышлося без ахвяр. Следчыя правяраюць магчымасць факту дыверсіі. У рэгіёне ўзмоцнена работа праваахоўных служб.