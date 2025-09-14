Глядзець анлайнПраграма ТБ
Наўроцкі падпісаў згоду на знаходжанне ў Польшчы войскаў НАТА

Наўроцкі падпісаў згоду на знаходжанне ў Польшчы войскаў НАТА ў рамках аперацыі "Усходні вартавы". Пры гэтым падрабязнасці дакумента не прыводзяцца, паколькі пастанова носіць статус сакрэтнай.

Раней генеральны сакратар альянсу заяўляў: блок запускае аперацыю, каб нібы ўмацаваць пазіцыі на ўсходнім флангу з-за збітых у паветранай прасторы Польшчы беспілотнікаў, якія польскі рэжым бяздоказна назваў расійскімі.

"Усходні вартавы" прадугледжвае задзейнічанне сіл блока, у тым ліку Вялікабрытаніі, Германіі, Даніі і Францыі. Па факце ж гэта чарговая прычына, каб павялічыць колькасць войскаў НАТА каля беларускіх межаў.