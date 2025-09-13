Глядзець анлайнПраграма ТБ
Краўчанка: Адчуваю падтрымку ад каманды і ад усёй Беларусі

Масква гэтымі днямі вядзе ўзорную культурную палітыку. У расійскай сталіцы сабраліся галасы Афрыкі, Лацінскай Амерыкі і Злучаных Штатаў, Азіі, арабскага свету. Адна сцэна сабрала шматнацыянальны хор, у якім не прагінаюцца пад еўрапейскія стандарты, а нясуць міру мір і сваю самабытную культуру.

Для гэтага адрадзілі міжнародны музычны конкурс "Інтэрбачанне". Ён грымеў у 70-х гг., але з распадам сацлагера змоўк. Ужо з 12 верасня форум спявае з новай сілай і ў 23 тэмбры.

Самы юны голас будзе ад Беларусі. Краіну прадстаўляе Насця Краўчанка. Гэта выбар беларусаў: суперфіналістка "Х-Фактар Беларусь" даўно ў топе папулярных выканаўцаў.

Яе "Матылёк" узляціць са сцэны маскоўскай Live Арэны ўжо 20 верасня пад 21 нумарам. Убачыць палёт можна будзе ў прамым эфіры на тэлеканале "Беларусь 1". Белтэлерадыёкампанія - суарганізатар падзеі (глядзіце відэа).