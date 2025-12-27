Лукашэнка назваў навагоднія віншаванні дзяцей добрай традыцыяй Беларусі

"Краіна заўсёды моцная традыцыямі. Калі ёсць традыцыі, значыць, ёсць краіна. Значыць, ёсць нейкая асаблівасць гэтай краіны, - сказаў Прэзідэнт. - У нас даўным-даўно нарадзілася вельмі добрая традыцыя - у гэтыя пераднавагоднія святы вітаць вас, дзяцей, дарослых людзей, вашых настаўнікаў, выхавальнікаў, бацькоў - усіх, у каго ёсць маленькія дзеткі і хто мае дачыненне да выхавання дзяцей. Добрая традыцыя - віншаваць нашых дзяцей, бываць у дзяцей. Асабліва ў тых, хто ў гэтым мае патрэбу. Хаця няма ў краіне тых дзяцей, у свеце няма тых дзяцей, якія б не мелі патрэбы ва ўвазе і падарунках".